‘Top Openbaar Ministerie gegijzeld in gesloten cultuur’

Schiedam­mer (51) gearres­teerd voor vergis­moord Rob Zweekhorst

13:45 Bijna vijf jaar nadat in Berkel en Rodenrijs de 44-jarige Rob Zweekhorst op straat werd doodgeschoten is er een doorbraak in het onderzoek. Vanochtend rond half zeven is een 51-jarige Schiedammer in zijn woning gearresteerd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord, die later een vergissing bleek te zijn.