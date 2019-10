Topatlete Madiea G. in november voor Duitse rechter: jarenlange celstraf dreigt

DrugssmokkelDe van drugssmokkel verdachte topatlete Madiea G. moet op 4 november voor de rechter in Duitsland verschijnen. Die zal op de zitting, die in Kleef dient, meteen uitspraak doen. G. werd op 18 juni vlak over de Duitse grens aangehouden met ruim 56 kilo harddrugs in haar auto. Haar hangt een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd.

De straffen die in Duitsland worden opgelegd voor drugsbezit en -smokkel zijn een stuk hoger dan die in Nederland. Maximaal kan iemand die met drugs betrapt wordt veroordeeld worden tot vijftien jaar cel. ,,Voor een zaak als deze mag je rekenen op een gevangenisstraf van vijf, zes jaar’’, zegt een in Duitsland werkzame advocaat, die overigens niet bij de zaak betrokken is. ,,Al hangt dat van veel factoren af. Wanneer ze bijvoorbeeld in de rechtszaak zegt wie haar opdrachtgevers waren, kan ze rekenen op strafvermindering. En de straffen voor harddrugs zijn hoger dan die voor softdrugs. Ook is het van belang of ze een strafblad heeft.’’

Over de omstandigheden waarin G. tot haar vermeende daad kwam, is weinig bekend. Zelf is ze nog niet naar buiten getreden met haar verhaal. Wat bekend is, is dat ze op 18 juni werd aangehouden met 13,19 kilo crystal meth en 43,34 kilo xtc in haar auto. In totaal had ze dus ruim 56 kilo harddrugs bij zich, verdeeld over 25 pakketten.

Tegen de lamp

Ze liep tegen de lamp bij een routinecontrole van de Duitse douane. De in haar auto gevonden drugs hebben volgens justitie een straatwaarde van ongeveer 2 miljoen euro. De Amsterdamse werd aangehouden op snelweg A3, vlak over de grens bij Arnhem, ter hoogte van Elten. Toen ze aan douaniers vertelde dat ze onderweg was naar een training in Düsseldorf, vertrouwden die het niet en moest ze haar bagage laten zien.

Achterin haar auto stonden tassen en dozen. De atlete zei dat daarin sportschoenen zaten, maar het douanepersoneel vond er pakketten, verpakt in aluminiumfolie. De aanhouding van G. zorgde voor veel opschudding in de atletiekwereld. Drie dagen voor haar aanhouding liep ze nog een wedstrijd in Rabat. Daarna verdween ze van de aardbodem. Pas een ruime maand later, op 24 juli, bleek dat ze vastzat in een vrouwengevangenis in Dinslaken. Ook de atletiekbond wist tot dat moment niet waar G. verbleef.

G. zat bij het Nederlands team dat zich voorbereidde op de WK atletiek, die onlangs plaatsvonden in Doha. Ze zou meedoen op de 4 keer 400 meter estafette. Zonder G. werden de hardloopsters vorige week zesde.

In augustus werd de atletiekwereld opnieuw opgeschrikt door de aanhouding van een sporter. Sprinter Roelf B. werd met een vriend aangehouden op het Sziget-festival. De Hongaarse politie betrapte hen op heterdaad op het dealen van xtc en marihuana. Zij zitten ook allebei nog vast.