Topcoaches: scholen moeten gymtoets invoeren

Naast de introductie van een toets voor bewegen, spreken deze sportmensen - namens alle bonden - zich uit voor minimaal 2 uur per week gymles door een bevoegde leraar en beter geschoolde trainers en vrijwilligers bij de verenigingen. Verder moet ieder kind in aanraking komen met minimaal twee sporten. Dinsdag bieden de KNVB en NOC*NSF namens de sportwereld een petitie aan in de Tweede Kamer.



Het pleidooi wordt ondersteund door topcoaches zoals Ronald Koeman (bondscoach Oranje), Sarina Wiegman (bondscoach Oranje Leeuwinnen), Marcel Wouda (hoofdcoach zwemmen), Jac Orie (schaatscoach) en voetbaltrainer Foppe de Haan.



Volgens Ester Helthuis van NOC*NSF moeten kinderen het 'fysieke alfabet' weer leren. ,,Dan kunnen ze zelfstandig kiezen voor bewegen, het vertrouwen krijgen dat ze daar goed in kunnen worden en uiteindelijk ook echt de stap zetten. Daarbij moeten ouders/verzorgers en trainers een belangrijke ondersteunende rol spelen."

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm © Kevin Hagens

Werkdruk

Wat betreft de test benadrukt ze dat zo'n maatregel niet mag leiden tot een nog hogere werkdruk voor meesters en juffen in het basisonderwijs.

Afgelopen week bleek nog uit cijfers van het CBS dat bijna de helft (45 procent) van de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar amper nog beweegt. Ze halen niet de norm van één uur intensief bewegen (fietsen, wandelen) per dag. Kinderen spelen nog maar 3 tot 7 uur per week buiten, doordat ze vaak achter de computer zitten.

Ook zijn ouders en verzorgers steeds voorzichtiger en mogen kinderen niet meer zomaar ravotten. Terwijl volgens de initiatiefnemers activiteiten als in bomen klimmen, slootje springen stoeien, voetballen op het pleintje of balanceren op de stoeprand juist de basis leggen voor een sportief leven.