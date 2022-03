Topdrukte bij wasstraten vanwege Saharazand: ‘Denk ook aan je zonnepanelen’

Zie jij vandaag ook op vrijwel elke auto een laagje stof? Dat kan goed kloppen! Afgelopen nacht streek namelijk een wolk van Saharazand neer in Nederland. En dat is voor de autowasstraten goed nieuws.

De Saharazandwolk uit Spanje, Portugal en Noordwest-Afrika kwam in de nacht van woensdag op donderdag aan in ons land. Dat bleek voor veel automobilisten een flinke tegenvaller; de minuscule zandkorrels hechtten zich razendsnel aan hun voertuigen.

Bij wasstraten in de regio draaien ze vandaag dan ook overuren om het laagje zand weg te poetsen.

Zo merken ze bij Pitstop Carwash BV in Dronten dat het een stuk drukker is dan normaal. ,,Er staan hier nu al mensen in de rij’’, vertelt een medewerker. ,,Dat is wel anders vergeleken met een normale donderdagmiddag.”

Genoeg werk

Ook bij Autowasstraat Kleiboer in Apeldoorn is er op dit moment veel werk te doen. ,,Begin deze week hielden mensen rekening met het zand dat deze kant op kwam, dus toen hadden wij juist een stuk minder klanten dan normaal. Nu het zand voorbij is gekomen, wil iedereen weer een schone auto. We hebben vandaag dus nog genoeg werk te doen.”

Niet alleen in het straatbeeld, maar ook op sociale media is duidelijk merkbaar dat het Saharazand veel mensen bezighoudt. Duidelijk is dat niet iedereen naar een wasstraat hoeft te rijden om de boel weer blinkend schoon te krijgen.

Saharazand in eigen land

Mocht je je afvragen hoe zo’n wolk Saharastof in ons natte land terechtkomt: dat heeft te maken met een actieve depressie in Spanje, Portugal en Noordwest-Afrika. Die zorgde op maandag en dinsdag voor een stevige zuidelijke wind in Marokko en Algerije. Door deze wind komen er veel stofdeeltjes in de lucht, en door de zuidelijke richting van de wind is een grote hoeveelheid van deze deeltjes naar het westen en noordwesten van Europa getransporteerd.

Volgens weerman Wouter van Bernebeek hoeven we ons geen zorgen te maken over nog meer zand op onze bezittingen: ,,De wind is gedraaid, en daarmee is het Saharazand van ons weggevlogen. Alle stof is verdwenen uit de lucht, dus daar hoeven we ons niet meer druk om te maken.”

In het westen is het alweer aan het opklaren, vertelt Van Bernebeek. ,,In het hele land wordt de lucht naarmate de dag vordert weer blauw.”

Regenbui? Dacht het niet...

Dat lekkere weer is voor het Saharazand alleen niet echt goed nieuws, waarschuwt Van Bernebeek. ,,Het lijkt erop dat het de komende tijd droog blijft, en dat betekent dat het zand overal blijft zitten. Normaal is het na een goede regenbui wel weer weg, maar dat gaat nu niet gebeuren.”

Je zult toch echt de auto even moeten wassen, de tuinset zelf moeten afspoelen, en ook de ramen moeten gelapt worden. ,,Denk ook aan je zonnepanelen”, voegt de weerman nog toe. ,,De zon gaat de komende tijd flink schijnen en dat laagje zand kan de opbrengst zeker negatief beïnvloeden.”

