Topdrukte bij winkels op eerste dag versoepelingen; ook terrassen lopen vol

VideoLange rijen voor de Primark in Rotterdam, de IKEA in Barendrecht, en vele andere winkels. Op diverse plekken leidden de versoepelingen van de coronamaatregelen tot topdrukte. Winkels mogen vandaag per 25 vierkante meter één klant ontvangen; reserveren hoeft niet meer.

Ook in Den Haag is het op diverse plekken druk. In beide steden staan met name rijen bij kledingwinkels, zoals Zara, warenhuis TK Maxx, JD Sports, kledingketen Stradivarius en sneakerwinkel Snipes. Bij de Action staan eveneens mensen te wachten.

Honderden mensen in rij voor IKEA

Buiten het centrum van de steden heeft vooral IKEA te kampen met veel bezoekers Bij onder meer de IKEA in Barendrecht staan veel klanten buiten te wachten; RTV Rijnmond heeft het over ‘honderden mensen die in de rij staan’. IKEA laat weten alles in goede banen te leiden, met onder meer dranghekken en borden.

Verder attenderen medewerkers van het meubelwarenhuis klanten erop om afstand te houden en zich aan de hygiënemaatregelen te houden. Als de wachttijd te lang wordt, zal IKEA de klanten vragen om op een later moment terug te komen. ,,We zijn zeven dagen per week open, dus als het erg druk wordt dan kunnen mensen beter een andere keer komen”, laat een woordvoerster weten.

Zorgen over veiligheid winkelpersoneel

Vakbond FNV maakt zich zorgen over de veiligheid van winkelmedewerkers door de drukte die ontstaat rondom winkels. FNV-bestuurder Linda Vermeulen krijgt meldingen binnen van winkelmedewerkers ‘dat het op heel veel plekken heel druk is’.

Ze benadrukt dat het belangrijk is dat alles op alles wordt gezet om personeel veilig zijn werk te laten doen. ,,Wij drukken werkgevers en klanten op het hart om de corona-veiligheidsregels in acht te nemen, achter elk mondkapje zit een mens!”

Geen extra drukte op markten

Op de markten bleef het ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen relatief rustig, zegt voorzitter Louise Wesselius van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). Vanaf woensdag mochten ook de marktkramen weer open die niet-essentiële producten verkopen.

,,Ik denk dat alle ondernemers met een grote lach uit bed zijn gesprongen en het heel fijn vinden weer op de markten te mogen staan, zeker met dit mooie weer”, zegt Wesselius. Zij heeft contact gehad met collega’s in Utrecht en Amsterdam en daar verliep de volledige heropening probleemloos. ,,Ik heb niet gehoord dat het ergens te druk is op de markten”, aldus de voorzitter van de branchevereniging.

Wachten op een terrasje

Inmiddels lopen de terrassen eveneens vol in diverse steden. Zij mochten om 12.00 uur weer open. Het leidt op sommige plekken tot lange rijen wachtenden, zoals op de Neude in Utrecht. Bij de verschillende kroegen op het plein staan al heel wat mensen te wachten, per kroeg staan er zo’n tien à vijftien mensen in de rij.

Ook in het oosten van Nederland stroomden de terrassen snel vol. In onder meer Nijmegen, Doetinchem en Zwolle zaten diverse terrasjes al kort na opening vol.

In Groningen werd terraspersoneel onthaald met ; een daverend applaus’, aldus Sander Hoekstra, assistent-bedrijfsleider van De Drie Gezusters op de Grote Markt. ,,Alle tafeltjes zijn ongeveer wel gevuld, de eerste drankjes zijn naar buiten gegaan”, zegt hij.

Op het Leidseplein en Rembrantplein in Amsterdam komt de terrasdrukte aarzelend op gang. Een van de caféhouders zegt dat hij al wel wat reserveringen binnen heeft. Vooraf reserveren is niet verplicht; terrasgangers moeten zich wel registreren, maar kunnen dit ook ter plekke doen bij de ingang, mits er nog plaats is.

Volledig scherm Drie kwartier wachten voor de Primark, maar allemaal positieve mensen: 'Het mag weer zonder afspraak'. © AD

