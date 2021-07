Topman Testen voor Toegang: ‘Testsysteem wordt straks weer belangrijk’

Bruilofts­baas omzeilt coronare­gels door verhuizing naar Duitsland: ‘Hier kun je nog dansen’

19 juli Is het een slimme oplossing? Of het gaat het over de grens? De Twentse horecabaas Mark Fox zoekt in ieder geval letterlijk de grens op met zijn door corona geteisterde bruiloftsfeesten. Hij verplaatst de boel naar een zaaltje in Nordhorn, waar geen corona-restricties gelden. „Hier mag je nog gewoon dansen.”