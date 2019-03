Topsalaris Matthijs van Nieuwkerk ‘binnen de norm’

CODE GEEL Overlast door harde wind, meerdere gewonden

18:38 De hard wind heeft op verschillende plekken in Nederland tot problemen geleid. Het KNMI heeft code geel afgekondigd en waarschuwt voor buien met onweer en zware windstoten. Op meerdere plekken is het treinverkeer gestremd door een omgewaaide boom op het spoor, meldt de NS. Volgens Rijkswaterstaat zijn op verschillende plaatsen auto’s van de weg geraakt. In Eindhoven raakte een fietser gewond toen er een boom op hem viel. In Rotterdam raakte een man gewond toen een marktkraam omviel.