Topsporters draaien de rollen om en leggen nadruk op hun beperking

‘Feestje om Harm te trainen’



Harm Theunisse (38) uit Hulst zit al 12 jaar op volleybal. Hij is lid van volleybalvereniging Scheldesport uit Terneuzen. Ans Snelders richtte 14 jaar geleden het G-team van Scheldesport op en zag van dichtbij hoe Harm zich ontwikkelde. ,,Vanaf het begin is het een feestje om hem te trainen. Hij is sociaal en geduldig en wordt nooit boos als anderen minder goed zijn dan hij. Volleybal is best een lastige sport om te leren, dat verklaart misschien ook waarom er maar zo weinig G-teams zijn in ons land, ik ken er slechts drie.’’

Aan de andere kant is het volgens trainer Snelders een sport waarin je je kunt blijven ontwikkelen. ,,Toen Laura Dijkema een clinic gaf aan ons team, zag je de spelers groeien. Harm maakte daarna zelfs een servicesprong, dat heeft hij ‘afgekeken’ van Laura. Ook zijn we eerder dit jaar naar een wedstrijd van het Nederlands volleybalteam geweest, sindsdien wordt er nog fanatieker getraind. Ze inspireren elkaar’’, aldus trainer Snelders.

Ze is blij met de positieve aandacht voor de gehandicaptensport. ,,Het is goed dat bekende sporters hun naam verbinden aan de campagne van Uniek Sporten. Het zorgt voor meer naamsbekendheid en hopelijk ook meer G-teams. Ik werk zelf in de gehandicaptenzorg en heb dus korte lijntjes met de doelgroep, maar ik weet zeker dat er meer mensen met een beperking enthousiast kunnen worden gemaakt voor volleybal.’’