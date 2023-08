Topvoetballer en drugsverdachte Quincy Promes gaf medeverdachte auto cadeau

De recherche kreeg het vermoeden dat V. geld had witgewassen, omdat hij een Audi deels met contant geld zou hebben aangeschaft. Later bleek dat hij de Volkswagen T-Roc van Promes had gekregen en die wilde inruilen voor een Audi. Uit bankafschriften is nu duidelijk geworden dat hij het geld heeft gepind.

V. uit Purmerend blijft wel verdacht van drugshandel, bleek tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank van Amsterdam. Hij was aanwezig, Promes niet. De speler van Spartak Moskou blijft in Rusland om niet gearresteerd te worden op verdenking van drugshandel, zegt zijn advocaat.

Het gaat om de invoer van twee partijen cocaïne via de Westerschelde en de haven van Antwerpen in januari 2020. Bij de eerste partij gaat het om 650 blokken cocaïne van elk een kilo. De tweede partij was volgens het Openbaar Ministerie (OM) ruim 712 kilo. De cocaïne zat verstopt in opgestapelde zakken zout.

‘Risico van het vak’

Uit onderschepte en ontsleutelde chats herleidt justitie dat Promes investeerde in een cocaïnetransport en chatte met zogeheten uithalers over het tijdstip van het lossen van de boot en het zoeken van de loods. Een van de uithalers deelde via de chats mee ‘dat er een bak kwijt is’. Promes zou daarop met een aan hem toegeschreven SkyECC-account (een versleutelde chatdienst) hebben geantwoord dat hij hoopte dat deze bak nog gevonden zou worden, maar toen bleek dat dit niet lukte, zou Promes hebben geschreven: ‘Shit man’. Medeverdachte V. zou hebben gereageerd met: ‘Dus de helft is safe, risico van het vak.’

Een maand later, in februari 2020, stuurde het Sky-ID van Promes: ‘Ik laat je meteen weten, mijn vorige bevalling was half mislukt. Ze kwamen in twee bakken. Eentje is gevallen eentje is geklemd, en dus me hele winst was door de helft.’

Het onderzoek is volgens het OM inmiddels afgerond, maar de advocaat van medeverdachte V. wil nog aanvullend onderzoek laten doen, bijvoorbeeld door Promes te horen als getuige. Volgens het OM is dit niet uitvoerbaar, omdat Promes zich schuilhoudt in het buitenland. Maar de advocaat wil toch een poging laten doen om hem desnoods met een videoverbinding te ondervragen. ,,We weten waar hij voetbalt en woont. Zijn raadslieden kunnen hierin ook bemiddelen.” Maar ook de rechter vindt niet dat Promes als getuige gehoord hoeft te worden.

De rechtszaak is de tweede in korte tijd tegen Promes. In juni werd hij tot anderhalf jaar cel veroordeeld voor het neersteken van zijn neef. Hij is hiertegen in hoger beroep gegaan.

