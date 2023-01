Tot 12 graden dit weekend, 6 graden warmer dan normaal

Vrijdagochtend trekken er buien over het land maar in de middag wordt het droog en breekt de zon soms door. Het wordt 10 tot 11 graden. Zaterdag komt daar nog een graad bovenop en kan het kwik uitkomen op 11 of 12 graden. In de middag is de meeste kans op zon en het is overwegend droog maar ‘s avonds kan het in het hele land licht regenen. De zuidenwind is matig en aan de kust vrij krachtig.