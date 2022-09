Tot aan Australië en Brazilië: iedereen wil de wespenverdrijver van Lex Burki hebben

,,We zijn als een gek bezig.” Lex Burki, de Rotterdamse uitvinder die half augustus de diervriendelijke wespenverdrijver Wexit op de markt bracht, heeft hectische weken achter de rug. Het is een gekkenhuis dat zelfs Brazilië heeft bereikt.

Wat is er allemaal gebeurd sinds je de Wexit presenteerde?

,,Heb je even? Ik ben op de radio geweest, heb in België in de krant gestaan. Ik ben heel de Benelux afgereisd op zoek naar de juiste spuitbusjes. De vraag is echt gigantisch.”

Hoe zijn de reacties?

,,We hebben een webshop opgezet en daar komen onwijs veel bestellingen op binnen. Tien- tot twaalfduizend aanvragen, terwijl we maar duizend spuitbusjes - bronwater met drijfgas - hadden. We krijgen erg leuke reacties terug; dat het werkt, dat de kinderen niet meer bang zijn.’’

Quote Ik hoor ineens anderen vertellen dat, als je wespen vernevelt, ze terugkeren naar hun nest. Ik was toch echt de eerste die dat ontdekte Lex Burki, Uitvinder

Had je dit succes voorzien?

,,Ik wist dat het werkte. We hadden vorig jaar al duizend spuitbusjes weggegeven. En de wesp is dit jaar enorm aanwezig. Daardoor is alles in een stroomversnelling gekomen. Ik hoor ineens ook anderen vertellen dat, als je wespen vernevelt, ze terugkeren naar hun nest. Ik was toch echt de eerste die dat onder de aandacht bracht.”

Je hebt er nog een gewone baan naast...

Quote Mijn baan opzeggen? Zover ben ik nog niet, hoor Leax Burki, Uitvinder van de Wexit ,,KIopt. Mijn baan opzeggen? Zover ben ik nog lang niet, hoor. Ik zou me er vol op moeten storten, heb wat onbetaald verlof en vakantiedagen opgenomen, maar het seizoen hier is bijna voorbij. Daarnaast heb ik super veel hulp van een compagnon die heel veel werk uit handen neemt.”

Waar gaat het heen?

,,Ik ging me realiseren dat het in de wereld altijd wel ergens zomer is. Vanaf december op het zuidelijk halfrond. En dat daar dus ook wespen zijn. Ik heb contacten in Brazilië. We gaan kijken wat daar mogelijk is. Maar we zijn eveneens met Australië en Nieuw-Zeeland bezig. Daarnaast gaan we de website vertalen in het Engels en nog vijf andere talen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.