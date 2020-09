Tot donderdagmiddag geen treinen tussen Amsterdam en Amersfoort

Boze cafébezoe­ker rijdt met auto in op mensen in Rijsbergen en vlucht, politie start zoekactie

27 september RIJSBERGEN - Een man is zondagochtend rond half zes met zijn auto ingereden op bezoekers van de Jolly Jester Pub in de Sint Bavostraat in Rijsbergen. Hij zou even daarvoor boos het café hebben verlaten. De automobilist is na de aanrijding gevlucht.