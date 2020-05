Tot drie keer toe vallen stutten om: ‘Rotpaal had op mijn 86-jarige moeder kunnen vallen’

Scheuren in de gevel en balkons die gestut worden met stempels. Het bezorgt bewoners van de begane grond van de Ravenhorst (Kaarde) in Reeuwijk een onveilig gevoel. Zeker nu in korte tijd drie stempels zijn omgevallen.

Omdat de oorzaak van de scheuren niet duidelijk is, heeft Zorgpartners in oktober stempels geplaatst bij de appartementen op de begane grond om de balkons van de bovenburen te stutten. Die blijven staan totdat de gevel in 2021 wordt gerenoveerd. Volgens Zorgpartners zijn er geen constructieve gebreken en zijn de stempels preventief geplaatst.

Ravage

Elly Hoogendoorn is alles behalve blij met deze oplossing. Onlangs viel zo’n stempel om in het tuintje van haar 86-jarige moeder Nel die in het complex woont. ,,Dat zorgde voor een ravage en angst. Mijn moeder had twee uur daarvoor daar nog gezeten. Wat als ze deze rotpaal op zich had gekregen? Ze durft niet meer naar buiten.”

Het was de derde keer dat een paal omviel. Eerder gebeurde dat bij een buurvrouw, midden in de nacht. ,,Dat gaf een ongelooflijke herrie. Mijn moeder is de hele nacht wakker geweest.”

De situatie nadat de stempel was omgevallen bij mevrouw Hoogendoorn-Teekens. De paal zit nu verankerd.

Heel vervelend

Zorgpartners bevestigt dat er drie keer een stempel is omgevallen. ,,Heel vervelend, we betreuren dit”, zegt een woordvoerder. ,,Het hout is door de aanhoudende droogte gekrompen, waardoor er speling ontstond. Na het omvallen zijn de stutten verankerd aan de muur en plafond en er is een extra mechanisme aangebracht, zodat ook bij uitdroging van hout de stempel niet meer kan vallen. We hebben dubbele maatregelen genomen om dit te voorkomen. Ook zijn we een groot project begonnen om de gevel te renoveren.”

Hoogendoorn is boos. ,,Het is maar de vraag of het nu veilig is. Ik hoop op een échte, snelle oplossing. Dit kan toch zo niet tot 2021 duren?”