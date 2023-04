Tot in de middag geen treinen tussen Zwolle en Deventer

KONINGSDAG LIVE | Koninklij­ke familie bezoekt Rotterdam, prinses Alexia ontbreekt vanwege examens

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinsessen Amalia en Ariane worden door duizenden mensen opgewacht in Rotterdam, waar ze vanaf 11.00 uur wandelen door de stad. Prinses Alexia is niet aanwezig bij vanwege examens in Wales, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.