Tot wel 30 graden vandaag! Deze evenementen nemen maatregelen

Zo zorgen Dauwpop in Hellendoorn (13.000 bezoekers) en Emporium in Wijchen bij Nijmegen (25.000 bezoekers) voor airco in de festivaltenten. Gratis water en zonnebrandcrème zijn vrijwel overal beschikbaar. Emporium zorgt ook voor deodorant en ,,opfrisspullen'' op de toiletten.

Funpop in Horst (Limburg) maakt er een soort wedstrijdje van voor de verstandelijk gehandicapte, jonge bezoekers: ,,We zien graag al jullie prachtige zonnebrillen.'' Bij horecatenten is gezorgd voor extra schaduw. Hoewel Emporium plaatsheeft rond een recreatieplas, is het daar streng verboden om in het water te duiken.

Toppers in Concert, vrijdag, zaterdag en zondag in de Johan Cruijff ArenA, en de EO Jongerendag, zaterdag in GelreDome in Arnhem, hebben nog geen speciaal warmteprotocol. Bezoekers van de EO Jongerendag mogen een klein flesje drinken mee naar binnen nemen. In de ArenA mag dat niet. Beide organisaties laten weten dat op alle toiletten drinkwater uit de kraan komt.

Hardlopen

De Marikenloop in Nijmegen verwacht bijna zevenduizend lopers en minstens zoveel publiek dat zondag op het evenement afkomt. ,,We hebben een weerman en veiligheidsteam dat op basis daarvan maatregelen neemt'', vertelt Lotte Jacobs van Stichting Zevenheuvelenloop, die ook de Marikenloop organiseert. ,,Het laatste weerbericht is dat het wel warm wordt, maar niet benauwd en de wind zorgt voor verkoeling. Dus nog altijd goed weer om in te sporten. Maar we nemen wel maatregelen vanwege de warmte.''

Voor de 7,5 en de 10 kilometerloopsters komen er extra drankposten. Aan de finish en op het festivalterrein in park Brakkenstein worden extra waterpunten ingericht en voor alle deelnemers en ook de toeschouwers is gratis zonnebrandcrème beschikbaar, somt Jacobs op. ,,Voor de 350 vrijwilligers hebben we gratis petjes geregeld, want die staan natuurlijk de hele dag buiten in de zon.''

Gezond verstand

De organisatie van hardloopwedstrijd 8 van Boveneind in Boven-Leeuwen adviseert deelnemers zaterdagmiddag hun 'gezonde verstand' te gebruiken. Het evenement kent diverse afstanden over de weg, maar het zwaarst is de trailrun van 10 of 20 kilometer door de uiterwaarden van de Waal.