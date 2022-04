Tot zeker 20.00 uur geen treinen door landelijke storing reisadviezen

Max (24) rijdt met alcohol op opa Farid dood: ‘Ik vind het zo erg voor jullie’

Het was best gezellig in de auto en ineens waren daar die felle koplampen. En een enorme harde klap, die op 27 augustus 2021 in Lunteren het leven kostte van Farid Tariki. Een 45-jarige heftruckchauffeur, maar bovenal een alom geliefde echtgenoot en opa die gek was op zijn kleinkinderen.

