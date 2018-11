‘Totaal onnodig om edelherten Oostvaardersplassen te doden’

De uitdijende populatie grote grazers in de Oostvaardersplassen is al tijden voer voor een heftig, emotioneel debat. Zo’n beetje elke winter gaat het over de zwakke, uitgemergelde dieren die soms -zoals vorige winter- massaal ten onder gaan.



De provincie dacht afgelopen zomer dé oplossing te hebben: met het afschieten van bijna duizend edelherten zou er meer rust, ruimte en voer voor soortgenoten, heckrunderen en konikpaarden overblijven. Maar natuurbeschermers gruwen van het rigoureuze plan.



Zij vragen maandag bij de bestuursrechter in Lelystad om een ‘voorlopige voorziening’ om het doden op te schorten. Volgens Harm Niesen van Faunabescherming is dit is nog maar een eerste stap. ,,We willen geen uitstel, maar afstel.’’



