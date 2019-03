Trainer GA Eagles feliciteert FC Twente alvast met het kampioenschap: ‘Is slechts kwestie van tijd’

Autobran­che wil 30 km/uur in bebouwde kom

7:47 De RAI Vereniging wil dat 30 kilometer per uur de nieuwe snelheidsnorm wordt binnen de bebouwde kom. Dat is volgens de belangenorganisatie nodig om het aantal slachtoffers in het verkeer verder terug te dringen. Bovendien beperkt het ook de geluidsoverlast.