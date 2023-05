Training FC Utrecht in gevangenis is meer dan les: ‘Zij zijn rest van hun leven ex-gedetineerden’

Land Rover uit 1984 crasht op A59 bij Waalwijk, eigenaar baalt: ‘Jarenlang op zoek naar dit type’

Een kampeervakantie in een klassieke Land Rover uit 1984 is donderdagmiddag voor de twee inzittenden heel anders gelopen: de oldtimer crashte in de berm langs de A59 bij Waalwijk. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waardoor de oude terreinwagen onherstelbaar beschadigd raakte: ,,Wij hebben er veel plezier van gehad.”