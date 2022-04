Tramschutter Gökmen Tanis opnieuw voor de rechter: stak bewaarder in gezicht én smeet met hete olie

Tuincentra, bouwmark­ten en stranden druk met paasweek­end

Nu een extra lang weekend van start is gegaan maken woonwinkels, tuincentra en bouwmarkten zich op voor drukke dagen. Daarvoor is soms extra personeel ingeroosterd, onder andere om de drukte op het parkeerterrein in goede banen te leiden. Toch kan het zonnige weer er volgens sommige winkeliers voor zorgen dat extreme drukte uitblijft.

17 april