Transavia schrapt ruim 300 vluchten in juni om tekort aan toestellen, ook daarna nog uitval

Vanwege een tekort aan vliegtuigen schrapt Transavia in juni 331 vluchten. Ook in juli en augustus zullen er vluchten worden geannuleerd. Welke dat zijn, maakt de luchtvaartmaatschappij 25 mei bekend.

De KLM-dochter heeft onder andere door de vertraagde komst van leasevliegtuigen en benodigde reparaties te weinig capaciteit. Daardoor moest Transavia al van duizenden reizigers de vlucht schrappen.

De maatschappij had al aangekondigd dinsdag alle passagiers en reisorganisaties te zullen informeren van wie volgende maand één of meerdere vluchten worden gewijzigd of geannuleerd. Het streven is om nog deze maand iedereen te informeren die in juli of augustus te maken krijgt met vluchtuitval.

Tekort

Transavia komt nog vijf vliegtuigen tekort. De komst van drie leasetoestellen liep grote vertraging op. Daarnaast mist de KLM-dochter nog twee toestellen, één omdat het vliegtuig schade heeft opgelopen en gerepareerd moet worden. Ook is er nog een vliegtuig buiten gebruik voor onderhoud.

Onderhoud is momenteel onvoorspelbaar, mede door een tekort aan gekwalificeerd personeel en een gebrek aan onderdelen. Ook bij KLM. Bij dochter Cityhopper staan al maanden vijf van de 15 splinternieuwe Embraer 195-E2's aan de grond vanwege problemen met de motoren. Vruchten schrappen hoeft de luchtvaartmaatschappij nog niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Waar mogelijk wil Transavia vluchten omboeken of zorgen voor een alternatief. Voor 80 procent van de gedupeerde passagiers is een redelijk alternatief gevonden, meldt de vliegtuigmaatschappij. De overige 20 procent vist achter het net. Gedupeerde reizigers kunnen ook hun geld terugkrijgen. Transavia vervoert ook veel mensen die pakketreizen hebben geboekt bij reisorganisaties. In dat geval neemt je reisorganisatie contact met je op als er iets aan je reis verandert.

,,We bouwen voor de zomer meer garantie in dat een vlucht gewoon wordt uitgevoerd. Passagiers en partners die bij ons boeken, moeten er vooral zeker van kunnen zijn dat ze de reis krijgen die ze met onze vliegmaatschappij willen maken”, aldus topman Marcel de Nooijer van Transavia in een toelichting. ,,Dat we het vluchtschema nu aanpassen, zorgt dat er duidelijkheid is die iedereen wenst.”

De reissector heeft last van de recente vluchtannuleringen bij met name Transavia. Zowel de luchtvaartmaatschappij zelf als reisorganisatie Sunweb zagen dat vorige week al terug in een lager aantal boekingen.

Prijsvrij Vakanties en D-Reizen merkten ook dat veel mensen ‘onrustig worden’ door problemen bij Transavia en willen omboeken. Door de problemen konden bijna honderd boekingen bij de twee reisbureaus, voor in totaal meer dan 250 mensen, helemaal niet meer doorgaan omdat er geen alternatieven beschikbaar waren.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Minder vliegen en autorijden en meer fietsen en met de trein, maar daarvoor is wel verandering nodig (video):

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: