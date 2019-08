Transgender uit Eindhoven krijgt ‘hilarische brief’

Bruining deelde het verhaal op Facebook, en kreeg positieve reacties. ,,Ik kon het niet nalaten om er op lollige toon over te schrijven. Ik dacht dat ik er anderhalve like op zou krijgen ofzo, maar je ziet dat best veel mensen reageren en dat ze er soms niet over hadden nagedacht. Het is mijn manier om hun hersenen open te breken, zeg maar. Zo van: er is meer in het leven dan een strikt geboren man of een strikt geboren vrouw.”



Bruining ziet de post van het ministerie grotendeels als erkenning. ,,Het is de ultieme bevestiging van wie ik nu ben, absoluut.” Op dezelfde manier kijkt Evelien van Veen er naar, de voorzitter van de Eindhovense transgenderclub TG040. ,,Het is natuurlijk mooi dat je in alles meedraait als vrouw nadat je in de gemeentelijke basisadministratie van geslacht bent veranderd. Inderdaad, baarmoederonderzoek is dan niet van toepassing, maar onderzoek naar borstkanker is dat wel. Ook bij siliconenborsten is dat tot op zekere hoogte nuttig. Door de hormonen krijg je ook borstgroei. Transgenders hebben vaak niet voor honderd procent siliconen. Er zit wel degelijk ook een stuk echte borst. Dus het is helemaal niet voor niks, zo'n borstonderzoek.”