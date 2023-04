Transgendermeisje Ray (15) uitgescholden en hard op de grond gesmeten: ‘Wanneer stopt het?’

Ray Schouten (15) uit Zeist zit gezellig met haar vriendin te kletsen op het pleintje bij een basisschool in haar woonplaats, als opeens drie jongens haar uitschelden voor 'kankerhomo’. Even later smijten ze haar hard op de grond. ,,Wanneer stopt de haat tegen onze gemeenschap?”

,,Ik was met een vriendin van mij”, vertelt Ray een paar dagen na het incident op het pleintje bij basisschool De Sluis in Zeist. ,,Het was een uurtje of half tien ‘s avonds. We hadden een muziekje op en waren aan het kletsen, toen drie jongens ons uit begonnen te schelden.”

Het drietal richt zich vooral tot Ray, die transgender is. Ze noemen haar ‘kankerhomo’ en zeggen: ‘Je moet niet met ons fokken anders heb je een probleem’, waarna de vriendin van Ray terug begint te schelden. ,,Ja, dat doet ze, want ze is mijn vriendin”, zegt de 15-jarige uit Zeist.

De jongens besluiten daarop weg te gaan. Ray: ,,Ik dacht: het is goed zo. Ze laten ons met rust. Maar een half uur later keerden ze terug.”

Schaafwond en enorm trauma

En dan escaleert de situatie. Een van de jongens vraagt naar de vape van Ray, een elektronisch apparaat waar nicotine met een smaakje inzit. Ray weigert meerdere malen, waarop de jongen haar bij de kraag beetpakt. ,,We stonden hoofd tegen hoofd. Daarna gooide hij mij op de grond, heeft hij de vape gepakt en is hij weggerend.”

Quote Ze scholden me uit voor 'kankerhomo’ en dat soort dingen Ray Schouten

Ray blijft achter met een kapotte broek, een flinke schaafwond op haar rug en een enorm trauma. ,,Ik schrok me rot en was bang. Ik heb gelijk de politie gebeld. Zij hebben gezocht naar de dader, maar hem niet gevonden. Het was geen bekende van mij”, laat Schouten weten. ,,Maar als ik hem nu voor me zou zien, zou ik hem herkennen.”

Het 15-jarig transgendermeisje weet vrijwel zeker dat het aan haar geaardheid lag. ,,Waarschijnlijk wel. Ze scholden me uit voor 'kankerhomo’ en dat soort dingen. Ik ben wel vaker uitgescholden en ook wel eens geslagen, maar niet dat ik er wonden aan heb overgehouden.”

Het incident is ook bekend bij COC Midden-Nederland. Voorzitter Laura van Nieuwenhuijze noemt het een ‘schrijnende en trieste mishandeling’. ,,Wanneer stopt het? Wanneer stopt de haat tegen onze gemeenschap? Niet alleen als voorzitter van COC Midden-Nederland maak ik mij zorgen over het toenemende aantal geweldsincidenten, maar ook en juist als mens in deze samenleving”, schijft Van Nieuwenhuijze in een statement, waarin ze naast de mishandeling van Ray ook verwijst naar incidenten tegen de LHBTIQ+ gemeenschap in Eindhoven en Groningen eerder deze week.

Steun op social media

Een paar dagen na het verschrikkelijke voorval gaat het wel iets beter, vertelt Ray. Zo kreeg ze nadat ze het incident uitvoerig op Facebook had beschreven veel lieve reacties op het social mediaplatform. ,,Dat vond ik wel fijn, om te merken dat mensen me steunen.” Maar nog steeds is ze bang om naar buiten te gaan. ,,Ik durf niet meer in de buurt van het schoolplein te komen.”

Quote Ze moeten iedereen in hun waarde laten ondanks hun geaardheid Ray Schouten

Ray laat weten aangifte te hebben gedaan van mishandeling bij de politie. ,,Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar de agenten zeiden tegen mij dat ik sowieso een schadevergoeding kon krijgen voor de broek die kapot is gegaan en de gestolen vape.”

Ray zou nog wel iets willen zeggen tegen de jongens die haar toegetakeld en uitgescholden hebben. ,,Ze moeten iedereen in hun waarde laten ondanks hun geaardheid. Niet dat je zomaar iemand gaat slaan zonder reden. Dat is nooit de oplossing.”

