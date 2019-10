Transgenders wijken voor operaties uit naar buitenland om te lange wachttijd

Wie een geslachtsoperatie wil ondergaan in Nederland, kan dat alleen in het UMC in Amsterdam en het UMCG in Groningen laten doen: dat zijn de enige ziekenhuizen met zogenoemde ‘genderteams’. Transmannen, vrouwen die een man willen worden, komen sowieso bij het UMC in Amsterdam uit. Maar beide ziekenhuizen kennen lange wachtrijen.

Zo bedraagt de wachttijd tot de intake in het UMC alleen al ‘enkele jaren’. Daar komt het behandelingstraject en de wachttijd voor de eigenlijke operatie nog bovenop.

Stop bij toonaangevend ziekenhuis in Gent

Ook het UZ in het Belgische Gent, hét toonaangevende Belgische ziekenhuis wat betreft geslachtsoperaties, kent een wachttijd van meerdere jaren. Het ziekenhuis heeft zelfs een stop ingevoerd voor alle buitenlandse mensen. Omdat de wachtlijst voor Belgen anders te lang werd: voor sommige operaties gold een wachttijd van 8 jaar.

Met lange wachttijden in Nederland en een stop in België, is uitwijken naar het buitenland soms de enige oplossing voor transgenders. Zo liet de 27-jarige Remco een operatie waarbij een penis wordt gemaakt van huid in een kliniek in Duitsland doen. In verband met de gevoeligheid van het onderwerp wil hij niet met zijn echte naam in de krant.

Remco wilde namelijk graag een werkende penis, maar wel zijn baarmoeder en eierstokken behouden. ,,Ik wil nog steeds zwanger kunnen worden’’, licht hij zijn keuze toe. ,,Wegens ‘ethische redenen’ kon dat niet in Nederland. Dus daarom ben ik naar andere mogelijkheden gaan kijken.’’

Traject is zwaar

De 23-jarige Laurens Zevenbergen, geboren als vrouw, liep tegen eenzelfde probleem aan. Hij besloot uiteindelijk de geslachtsoperatie niet te doen. ,,Ik wil de operatie wel gewoon in Nederland ondergaan. Maar dan wel op de manier waarop ík het wil. Het is ten slotte mijn eigen lichaam.’’