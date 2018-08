Traumaheli vliegt veel vaker door aanhoudende hitte

,,De trend is dat we dit jaar 10 procent meer inzetten hebben dan vorig jaar’’, zegt Chris Brink, verpleegkundige en operationeel manager van ‘Lifeliner 3’, de traumahelikopter die vanaf vliegbasis Volkel vliegt. Die stijging van de inzet vanaf Volkel komt niet alleen door de hitte, zegt Brink erbij. ,,We vliegen met onze Lifeliner al jaren steeds meer. We onderzoeken nog hoe dat komt.’’



2017 is met 2722 vluchten nu nog een recordjaar. 2018 is hard op weg dat record te verbreken. De zomermaanden zorgen altijd voor een piek in de inzet van traumahelikopters, maar de voortdurende hitte zorgt voor extra drukte. Mensen die van het dak vallen, omdat ze tijdens het werk op het dak onwel worden, kinderen die bijna verdronken zijn in zwembadjes in de achtertuin, mensen die in levensgevaar komen na een insectenbeet.