Traumahelikoper ingezet nadat twee groepen wielrenners op elkaar botsen

Update Lichaam gevonden in gracht Amsterdam, mogelijk van vermiste Joris (26)

16:01 In het water van de Groenburgwal in Amsterdam hebben duikers van de politie vanmiddag een lichaam gevonden. Ze zochten in de grachten naar de 26-jarige Amsterdammer Joris Lenselink die sinds vrijdagavond wordt vermist. Identificatie moet uitwijzen of hij het is, aldus een woordvoerder.