Trein ramt vrachtwagen: urenlang geen treinverkeer tussen Den Bosch, Tilburg en Breda

Besmette Duitser was niet ziek tijdens verblijf Limburg, contacton­der­zoek gestopt

10:16 Gisterenavond meldde het RIVM dat een Duitser met het coronavirus besmet is, een week geleden nog in Limburg was. Vandaag werd duidelijk dat hij tijdens dat bezoek nog niet ziek was. Het RIVM en de GGD zijn daarom gestopt met het contactonderzoek.