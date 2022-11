Trein rijdt auto aan, bestuurder komt met de schrik vrij: ‘De trein toeterde heel hard en toen volgde de klap’

Een auto met aanhanger is vrijdagmorgen rond 9.20 uur bij de spoorwegovergang aan de Spoorstraat in Prinsenbeek aangereden door een trein. De bestuurder kon net op tijd uit zijn voertuig met aanhangwagen komen.

De trein heeft de wagen van de man vol in de flank geraakt. Het ongeval zorgde voor veel schade. Voorlopig rijden er geen treinen op het traject tussen Rotterdam CS en Breda. Zowel de intercity direct als de reguliere treinen die over Lage Zwaluwe gaan liggen er tot zeker 12.30 uur uit.

De bestuurder, een werknemer van een Brabants bouwbedrijf, kon volgens collega’s nog net op tijd uit zijn auto springen toen de aanhangwagen bleef haken op de overgang. Hoe dat kon gebeuren, is vooralsnog niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat de aanhangwagen is blijven haken aan de spoorboominstallatie, maar ProRail is ter plekke bezig met het onderzoek en nog geen uitsluitsel geven.

Volledig scherm Een auto met aanhanger is bij de spoorwegovergang aan de Spoorstraat in Prinsenbeek aangereden door een trein. © Perry Roovers/Eye4images

Harde klap

,,Dat was even schrikken”, reageert Anneke Dunning, raadslid van D66-Tilburg, die deze ochtend ook in de betreffende trein zat. ,,De trein toeterde heel hard en toen gebeurde de klap.” Ze zag de botsing zelf niet gebeuren.

Ze is erg te spreken over het handelen van de NS. “Ze riepen heel snel om dat er een aanrijding was, dat ging heel netjes.” Een conducteur liep daarna door de trein en checkte hoe het met iedereen was, maar eigenlijk bleef iedereen heel rustig, vertelt Dunning.

Pas wanneer bekend wordt dat de bestuurder van de auto op tijd is weggekomen en er verder geen gewonden zijn gevallen, kan Dunning opgelucht ademhalen. Rond 10.00 uur wordt de trein dan eindelijk geëvacueerd. Een tweede trein stopte parallel aan de trein van het ongeval en met platen werd een burg gemaakt die de ingangen van de treinen verbond. ,,We hoefden niet door het gras”, zegt Dunning tevreden.

Rond 11.00 uur, meer dan twee uur later dan gepland, komt Dunning dan toch aan in Rotterdam. Door de vertraging miste ze één afspraak. ,,Het belangrijkste is dat er geen slachtoffers waren.”

Lichte hobbel

De overgang ligt op de grens met Breda en vertoont een lichte hobbel bij het passeren. Driehonderd meter verderop is er nog een vergelijkbare overgang waar anderhalf jaar geleden een 14-meisje om het leven kwam toen zij door een passerende trein werd geraakt. Op dezelfde overgang kwamen in maart 2019 een vrouw en haar toen 3-jarige dochtertje met de schrik vrij toen een trein op hun auto botste.

Spoorwegbeheerder ProRail kondigde na het fatale ongeval vorig jaar aan met de gemeente Breda onderzoeken of maatregelen noodzakelijk zijn om de veiligheid van de overgangen in Prinsenbeek te verhogen. De installatie zelf bleek toen technisch in orde te zijn.

Onderzoek overgangen

ProRail en de NS hebben een onderzoek laten doen naar spoorwegovergangen in Nederland. Daaruit blijkt dat onbeveiligde overwegen gevaarlijker zijn dan werd gedacht. Maar ook beveiligde overgangen zijn gevaarlijk. Gemiddeld komen elf mensen per jaar om bij een overwegongeluk. In 2016 raakten achttien mensen gewond bij een overwegongeval in Winsum.

Vorige maand viel een bus midden op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom stil en werd deze vervolgens vol geraakt door een trein. Er vielen geen slachtoffers, maar het treinvervoer werd lange tijd ernstig verstoord.