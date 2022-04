Treinreis eindigt in leeg kantoorpand, meisje (15) zegt snikkend dat ze verkracht is

Willem (12) redt het been van zijn oma als haar auto er overheen dreigt te rollen: ‘Hij heeft een lintje verdiend’

EINDHOVEN - Een ongeluk zit in een klein hoekje, dat weten we allemaal. Maar de twaalfjarige Willem van der Steeg wist er op het nippertje een te voorkomen en redde zo het been van zijn oma. ,,Mijn been lag echter onder de auto.”

27 april