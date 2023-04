Treinverkeer Leiden Centraal platgelegd, reizigers proppen zich in bussen: ‘Zo zielig voor de reizigers’

ReportageDoor het treinongeluk bij Voorschoten is een belangrijk ov-knooppunt in de Randstad, station Leiden Centraal, tijdens de ochtendspits volledig platgelegd. Gelaten staren gestrande reizigers naar het grote informatiebord in de hal of ze proberen zich wanhopig te proppen in de reguliere streekbussen of schaarse taxi’s.