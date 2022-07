Trekkers op snelweg en blokkades door protestboeren: hoever mogen zij gaan?

Politie maakt einde aan protest in Deventer; schade door blokkeerac­ties loopt in de tientallen miljoenen

De schade door de blokkades van distributiecentra door protesterende boeren loopt in de tientallen miljoenen. Dat laat het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) weten. De blokkades zorgen bij sommige supermarkten al voor lege schappen, met name bij de zuivel en verse groenten en fruit. ,,Als dit doorgaat is het een kwestie van een paar dagen dat we écht lege schappen krijgen’’, laat een woordvoerster van het CBL weten.

5 juli