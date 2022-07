Trieste aanblik: alle 74 vlaggen van deelnemende landen langs route Vierdaagse omver gehaald

De vlaggen staan symbool voor de 74 landen die door de wandelaars vertegenwoordigd worden: voor elk land wordt een vlag neergezet. In 2018 stonden er zelfs tien meer: toen waren er 84 nationaliteiten aanwezig bij de wandelmars.



Wie verantwoordelijk is voor het neerhalen van de vlaggen, is niet bekend. Acties met vlaggen zijn momenteel wel ‘in de mode’: als protest tegen de stikstofplannen hangen sommige mensen de Nederlandse vlag ondersteboven.