Tropisch warm! Zelfs aan het strand bijna 30 graden

In de nieuwe week schijnt ook de zon geregeld, maar dinsdag is het licht instabiel met kans op een onweersbui. De middagtemperatuur ligt rond 30 graden. Er waait daarbij een zwakke of matige wind uit het oosten tot noordoosten.

Hitteplan

Derde hittegolf

Eind juli hadden we ook in het midden van het land een officiële hittegolf in De Bilt. Van 22 tot en met 27 juli was in het oosten zelfs sprake van een superhittegolf. In Twente en in Hoogeveen duurde de superhittegolf nog een dag langer.