Tropisch weer met ‘plaknachten’ op komst, festivals nemen maatregelen

met videoDit weekend kan de temperatuur stijgen naar een tropische 30 of regionaal zelfs 31 graden. Ook de nachten worden warm en Weeronline spreekt zeker in stedelijke gebieden van ‘echte plaknachten’. Na het weekend blijft het warm en is er kans op een regionale hittegolf.

Vanaf donderdag stijgt het kwik en kan het in De Bilt mogelijk tot een eerste officiële zomerse dag van het jaar met 25 graden of meer komen. Vanaf vrijdag wordt het écht heet: in een groot deel van het land wordt het warmer dan 25 graden en in Limburg kan het lokaal 30 graden worden.

Op beide weekenddagen kan de temperatuur op veel plaatsen uitkomen op een tropische 30 graden en regionaal zelfs 31 graden. Aan het strand en in het noordelijk kustgebied wordt het 25 graden. Daarbij is het flink zonnig en is er sprake van een hoge zonkracht, waardoor verbranding op de loer ligt. ‘s Nachts wordt het niet kouder dan 15 tot 17 graden en in stedelijke gebieden nog enkele graden warmer.

De tropische temperaturen betekenen niet direct dat er sprake is van een hittegolf. Volgens Weerplaza is de kans op een landelijke hittegolf ‘nihil’. Daarvoor moet het op vijf achtereenvolgende dagen minstens 25 graden worden, waarvan het op drie dagen 30 graden of warmer is in De Bilt. ,,Het is zelfs maar de vraag of er één keer 30 graden gehaald wordt, laat staan drie keer”, meldt meteoroloog Johnny Willemsen.

Het zuiden van Nederland - grofweg ten zuiden van de lijn Breda – Arnhem – Enschede - heeft een kleine kans op een lokale hittegolf. ,,Van de officiële KNMI-waarneemstations lijken het Limburgse Arcen en het Gelderse Hupsel de beste papieren te hebben. Hier is ongeveer dertig procent kans op een lokale hittegolf”, zegt Willemsen. Ook na het weekend blijft het met 23 tot 27 graden warm, maar neemt de kans op een lokale (onweers)bui wel toe.

Evenementen voorbereid op verwachte hitte

Door de verwachte hitte hebben verschillende festivals voorbereidingen getroffen. Zo houden ze bij Best Kept Secret in Hilvarenbeek het weer nauwlettend in de gaten. Hoewel er hoge temperaturen worden verwacht - de lokale voorspelling: 31 graden op zaterdag - staat er ook een briesje waardoor het iets minder warm aanvoelt. De locatie in de bossen helpt ook mee.

,,Er zijn genoeg schaduwplekken, maar het is wel belangrijk dat iedereen goed blijft smeren en goed blijft drinken”, zegt een woordvoerder. ,,We hebben genoeg waterpunten op het terrein waar mensen gratis water kunnen halen en er zijn ook posten waar zonnebrandcrème kan worden gehaald.” De organisatie adviseert wel om ook zelf genoeg zonnebrandcrème mee te nemen. ,,Want je weet maar nooit hoeveel je nodig hebt.”

Op zondag geeft de Amerikaanse zanger Bruce Springsteen een optreden in Landgraaf. Ook dan worden hoge temperaturen verwacht en is er een kans dat het gaat onweren. Een woordvoerder van concertorganisator Mojo laat weten dat er rekening gehouden wordt met het warme weer. ,,Daarvoor nemen we al extra maatregelen zoals extra gratis waterpunten en schaduwplekken”. Volgens de verwachting is het overdag rond de 27 graden, tijdens het concert in de avond is het iets minder warm.

Aan hitte ontsnappen bij Oerol

Een woordvoerder van festival Oerol op Terschelling laat weten dat het eiland komend weekend de ‘perfecte plek’ is voor mensen die de hitte willen ontvluchten. Volgens de vooruitzichten wordt het mooi festivalweer met maximaal 19 graden op zaterdag en 20 graden op zondag. De woordvoerder laat ook weten dat er een watertappunt is op het nieuwe festivalhart de Deining in West aan Zee en dat er volop zonnebrand wordt verkocht op het eiland. ,,Wij communiceren met ons publiek dat ze zich moeten voorbereiden op alle weersomstandigheden”, voegt zij daar nog aan toe.

Volledig scherm Een eerdere editie van het festival Best Kept Secret. © ANP