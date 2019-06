Tropische dagen in aantocht: ‘Reële kans op meer dan 35 graden’

Het zomerse weer komt dit weekend al naar Nederland. Met temperaturen rond de 24 graden en weinig bewolking hebben zonliefhebbers niets te klagen. Maar vanaf maandag wordt het echt tropisch warm. Maandag, dinsdag en woensdag kan de temperatuur in het binnenland boven de dertig graden uitkomen. En nog hetere temperaturen zijn zeker niet uitgesloten, zegt Janssen. ,,De hete lucht die vanuit Noord-Afrika onze kant op trekt, bevat ook pluimen van meer dan 35 graden. Het is geen zekerheid dat die bij ons terechtkomen. Ze kunnen ook boven de Noordzee blijven hangen of richting Engeland gaan. Maar als alle puzzelstukjes in elkaar vallen en die heetste luchtstroom boven ons land terechtkomt, dan zijn temperaturen boven de 35 graden zeker reëel.”

Dat er temperatuurrecords gebroken gaan worden, gelooft Janssen wel. Het record voor de warmste dag ooit in Nederland is bijvoorbeeld niet helemaal veilig. Dat record stamt uit 1944, toen het in Warnsveld 38,6 graden werd. ,,Maar dat dat record gebroken gaat worden, is natuurlijk absoluut geen zekerheid.”

Hittegolf

De kans dat volgende week de eerste hittegolf van 2019 zal zijn, lijkt groot. Daarvoor moet het vijf dagen lang minimaal 25 graden zijn in de Bilt, en op drie van die dagen moet het kwik boven de 30 graden uitkomen. Als dat ergens anders in Nederland dan in de Bilt gebeurt, spreken we van een regionale hittegolf.



,,Maandag, dinsdag en woensdag lijkt de temperatuur in het binnenland wel boven die dertig graden uit te gaan komen”, stelt de weerman. Toch twijfelt Janssen of het ook daadwerkelijk een hittegolf zal worden. ,,Op donderdag is de kans aanwezig dat de temperatuur flink daalt. Het kan best gebeuren dat we die dag onder de 25 graden uitkomen. Dan hebben we dus wel enkele zeer hete dagen gehad, maar duurt dat niet lang genoeg om van een hittegolf te kunnen spreken.”