‘Tropische’ Prinsjesdag op komst; hitte keert even terug

Normaal telt september zo’n tien dagen met minimaal twintig graden en twee dagen waarop het meer dan 25 graden is. ,,Een tropische dag met een maximumtemperatuur van meer dan dertig graden is zeldzaam voor deze maand. Sinds 1901 is er in De Bilt in totaal op vijf dagen een maximumtemperatuur van tenminste dertig graden gemeten. Noemenswaardig is de septembermaand van 2016 die twee van deze hete zomerdagen voor zijn rekening nam.”

Dagrecord

Of het ook in De Bilt tropisch warm wordt, is nog wat onzeker. In het zuiden en zuidoosten van het land gaat dat wel gebeuren. Toch is de verwachting dat er in De Bilt een nieuw dagrecord voor 15 september - aanstaande dinsdag, Prinsjesdag - wordt gevestigd, want de kans is groot dat het warmer wordt dan het huidige record van 29,0 graden. ,,Het is ook niet ondenkbaar dat we de records van Vlissingen (33,2 graden op 12 september) en Eindhoven (33,1 op 13 september) gaan verbreken ergens in het land”, zegt Snoek. ,,We komen in ieder geval behoorlijk in de buurt.”