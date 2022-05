Tropische temperaturen op komst, maar in Spanje is het helemáál zweten geblazen

Morgen en overmorgen kan het kwik in een deel van Nederland oplopen tot tropische temperaturen van boven de 30 graden. Maar dat is nog niets bij de hitte in Spanje, waar het met meer dan 40 graden extreem warm wordt voor de tijd van het jaar. ‘We vrezen dat dit de ergste hittegolf in mei wordt van de afgelopen twintig jaar’, schrijven Spaanse media.

Hoewel het niet de eerste keer is dat het Zuid-Europese land zo vroeg in het jaar het kwik al ziet stijgen richting de 43 of 44 graden, waarschuwt de Spaanse ‘KNMI’, Aemet, voor ‘de ergste hitteperiode in mei in de afgelopen twintig jaar’. De omgeving van steden als Sevilla, Badajoz en Córdoba zullen met die hitte te maken krijgen, terwijl het in Madrid niet veel koeler blijft met zeker 38 graden. ,,De thermometers zullen naar zomerwaarden gaan, met hitte zowel overdag als ‘s nachts”, waarschuwt Rubén del Campo, woordvoerder van Aemet in de krant El País.

De maximumtemperaturen in het land liggen dit weekend tussen 10 en 15 graden boven de normale temperaturen van half mei. Die hitte in Spanje - en deels ook Portugal - komt door de zuidelijke wind, die de warmte van de Sahara meevoert, zegt meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza. ,,Die wind brengt ook Saharastof mee, daar gaan zij de komende dagen weer wat van merken. Heel misschien dat wij daar nog een sliertje van meekrijgen, maar niet zoals eerder dit jaar.”

Tropisch

Nederland krijgt de komende dagen ook te maken met flinke hitte. Met name in Limburg kan het morgen en overmorgen tropisch worden, met temperaturen van 30 of 31 graden. De kustprovincies blijven door het westelijke windje dat vanaf de koude Noordzee komt een stuk koeler: maximaal 20 tot 24 graden. Vanaf het weekend wordt het wat frisser, met temperaturen onder de 20 graden. ,,Dat is overigens normaal voor de tijd van het jaar”, zegt Schröder. ,,Al zal dat even wennen zijn na de warmte.”

Het blijft droog, al wordt het wel wat wisselvalliger. ,,Deze lente is heel erg droog en als we naar de 30-daagse weersverwachting kijken, blijft het droog. Er zal wel eens wat regen vallen, maar dat is een druppel op een gloeiende plaat en doet niets aan de droogte.”

Wijnboer Johan van der Velde is maar wat blij met de weinige neerslag: