Trots op onze school, ook al zit er een leraar vast voor kinderporno

En toen verscheen deze week ineens de school van onze kinderen groot in het nieuws. Op websites zag ik foto’s voorbijkomen van het gebouw waar ik ze elke ochtend uitzwaai. Daarboven stond dat een leraar van deze school uit Vlijmen was opgepakt in een zedenzaak. Dat er naaktfoto’s van kinderen op zijn telefoon zijn gevonden. Tot nu toe goddank niet van leerlingen van onze school, maar het politie-onderzoek is nog in volle gang. Dus tja…