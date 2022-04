Trotse tieners doen alles voor hoge status in drillrapwereld: ‘Ze noemen zich soldiers’

1 april Vandaag regent het grappen: dit zijn volgens jullie de beste grappen ooit gemaakt

Elkaar voor de gek houden op 1 april: we doen het al zeker sinds de 16e eeuw. Maar waarom maken we eigenlijk grappen? Waar lachen we om, waarom niet? En: wat vonden onze lezers de allerleukste 1-aprilgrappen? ‘We hoeven elkaar niet als tere poppetjes te behandelen.’

