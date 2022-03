Trucker Erik Bolte ziet het maar net goed gaan op de Rondweg Oldenzaal: ‘Die man moeten ze ophalen van huis’

Flamboyan­te Tiffany troggelde verliefde Fries miljoenen af, maar trouwde met partner in crime

Tiffany van D. (49), het geraffineerde brein achter de bij elkaar geblufte exclusieve strandclub op Scheveningen, kwam aan haar geld door 5,8 miljoen euro af te troggelen van een Friese man die smoorverliefd op haar was. Ze liet hem in de waan dat de liefde wederzijds was, maar trouwde ondertussen met haar partner in crime.

