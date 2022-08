Truckspotter (15) bij oversteken aangereden op viaduct: ‘Gevaarlijke hobby’

De jonge truckspotter stak volgens de politie plotseling de rijbaan over waardoor een passerende auto hem niet meer kon ontwijken. De ernstig gewonde jongen is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.



Truckspotting is volgens de politie een gevaarlijke hobby. Liefhebbers kijken staand op een viaduct uit naar mooie vrachtwagens die passeren en proberen er foto's van te maken. Enkele weken geleden werd in de gemeente West-Betuwe ook een jongen aangereden die op een viaduct trucks probeerde te fotograferen.



Truckspotting waarbij de fotografen van de ene kant van het viaduct naar de andere zijde oversteken is dus risicovol. De politie roept in een bericht op Instagram op vooral goed uit te kijken bij het oversteken tijdens het truckspotting.