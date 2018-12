TUI-vlucht naar Nederland gestrand na bommelding van vrouw aan boord

‘Iets naars’

De vrouw die de melding deed, is opgepakt. Over haar motief is niks bekend. Op een filmpje dat Arubaanse media maakten, is te zien hoe de vrouw geboeid wordt afgevoerd. Ze schiet in de lach als ze de pers voor haar neus ziet, en zegt ‘dat er iets heel naars is gebeurd'. ,,Maar oh, ik mag niks zeggen.” Daarna wordt ze in een politiewagen gezet.