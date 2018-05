Turkse aardbevingsprofessor moet gebouwen in Groningen redden

Plafond klaslokaal stort in tijdens hoosbui

12:10 Leerlingen van het Odulphuslyceum in Tilburg zijn vanochtend hevig geschrokken toen plotseling het plafond van hun lokaal instortte. Na een harde klap kwam een groot deel van het plafond naar beneden. Rector Frans Claassens laat weten dat er alleen materiële schade is en dat er niemand gewond is geraakt.