Turkse transgender doodgestoken in Utrecht: ‘Lieve Özge stond in de bloei van haar leven’

De vrouw die in de nacht van dinsdag op woensdag is doodgestoken in een woning in Utrecht, is Özge Bilir, een 25-jarige transgendervrouw uit Turkije. Het gaat om het eerste dodelijke transgenderslachtoffer in Nederland dit jaar, bevestigt Trans United Europe. Volgens vrienden en bekenden is de ex-vriend de aangehouden verdachte. De politie wil er niks over kwijt en houdt het op ‘een goede bekende’ van het slachtoffer.