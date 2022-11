Turnleraar Olivier (33) moet 12 jaar achter de tralies voor doden 14-jarige Esmee

Omdat hij schuldig is aan doodslag op Esmee (14) uit Hazerswoude-Rijndijk, is de 33-jarige Olivier van de G. veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank sprak de Leidenaar vrij van moord.

Bovendien moet Van de G. een schadevergoeding betalen van 34.686,41 euro aan haar moeder en 20.845,38 euro aan haar vader.

Deze straf hoorde Van de G. maandagmiddag tegen zich uitspreken in de Haagse rechtbank. Van de G. stond ook terecht voor het wegvoeren van Esmees lichaam en het bezit van kinderporno. De Leidenaar had ook seks met het meisje. Tegen Van de G. werd twee weken geleden 14 jaar cel geëist, plus gedwongen behandeling.

Camera's legden het gesleep met het dode meisje vast, eenmaal thuis doet hij alsof er niets is gebeurd en probeerde hij haar sporen te wissen. Een dag later, op oudjaarsdag, vonden voorbijgangers haar tegen een boom in een parkje in Leiden.

‘Kusje’

De toen 12-jarige Esmee en Van de G. leerden elkaar kennen op schoolkamp, op de school waar hij toen stage liep. Naderhand voegde de man haar toe op sociale media. Hun band weer steeds intiemer, het meisje nam hem in vertrouwen door haar problemen aan hem voor te leggen. In hun ‘relatie’ bleef het niet bij woorden: 4 november 2020 was ‘de dag van het eerste kusje’, later hadden de twee ook seks. Dat is strafbaar.

,,Ik denk zeker dat er sprake was van een bepaalde verliefdheid, van affectie, van mijn kant en van haar kant”, zei Van de G. Tegelijkertijd kon het meisje, dat met zichzelf in de knoop zat, in zijn ogen dwingend zijn. Als hij niet snel reageerde op berichtjes, was zij bezorgd om hem. Ze dreigde, vaak als ze boos was, om de relatie te openbaren.

Strubbelingen

Hij zag zich staan voor een onmogelijke keuze: hij voelde zich geclaimd, wilde dat niet langer, maar het stoppen van het contact zou betekenen dat hun relatie uitkwam. Op de bewuste avond waren er strubbelingen, een stoeipartij was dan vaak de manier om haar tot bedaren te brengen, volgens Van de G. De stoeipartij deze keer liep anders. De man zag woede, haat zelfs, in haar ogen.

Volgens deskundigen kan hij die blik zodanig hebben geïnterpreteerd dat hij dacht de relatie nu voorgoed over was. Onbedoeld kan de primitieve gedachte hebben meegespeeld: mijn leven verloren, jouw leven verloren, volgens de onderzoekers. Vervolgens nam de man het meisje in een houdgreep net zo lang tot ze niet meer leefde.

