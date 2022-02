Tussen Indië en Indonesië: met ‘merdeka’ voor Cisca (95) begon de ‘bersiap’ voor Godfried (83)

Steekpar­tij in uitgaansge­bied in Deurne, één persoon gewond en één verdachte opgepakt

Bij een steekpartij in de Zeilbergsestraat in Deurne vrijdagavond is een persoon gewond geraakt. Een ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Eén verdachte werd aangehouden. Dat meldt een woordvoerder van de politie.

7:50