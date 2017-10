Twaalf dingen die je nog niet wist over amateursport

9,7

miljoen Nederlanders hebben afgelopen augustus vier of meer keer gesport. Dat is een stijging van 1 procent ten opzichte van augustus 2016.

Vrijwilligersplicht

Steeds meer clubs hebben zo'n gebrek aan mankracht dat leden extra contributie betalen als ze geen vrijwilligerstaken willen doen. Bij FC 's-Gravenzande betalen leden die zich eraan onttrekken 50 euro per seizoen. De club noemt dat zelf 'afkoop vrijwilligersplicht'.

Dol op apps

Ongeveer 4,1 miljoen personen van 18 en ouder gebruiken elektronische hulpmiddelen bij sport en bewegen, zoals apps, activity trackers, smartwatches. Runkeeper is verreweg de meest populaire app.

Sport en economie

Bedrijven investeren jaarlijks miljoenen in breedtesport en topsport. Bijvoorbeeld als sponsor. Ook groeit de branche van sportbedrijven. Nederland kent wereldmarktleiders in de sport, zoals leveranciers van sporttoestellen, kunstgras en stadionbouw. De totale exportwaarde van de sport is 1,6 miljard.

Geluk

Volgens Brits onderzoek bewerkstelligen we een geluksgevoel voor 40% door doelgerichte acties zoals sporten, 10% door omstandigheden en 50% door erfelijke aanleg.

Oudste clubs

Van de zes oudste sportverenigingen in Nederland zijn er vijf een schaakclub. Van deze zes is trouwens de alleralleroudste Studenten Gymnastiek- en Scherm Vereeniging Olympia in Utrecht (1840).

24.546

sportverenigingen waren er eind 2016 in Nederland. Dat aantal is sinds 2008 gedaald met 9 procent, maar het totaal aantal lidmaatschappen blijft globaal gelijk. (bron NOC*NSF)

Sporten

Traint niet alleen je lichaam, maar ook je hersenen. Dat is aangetoond.

Bijna 1 op 3 is lid

In 2014 was 31 procent van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder lid van een sportvereniging. Mannen zijn iets vaker lid dan vrouwen. Het percentage jongeren (onder 20 jaar) dat lid is van een sportvereniging, is ruim twee keer zo groot als het percentage volwassenen (20 en ouder).

3x20

minuten intensieve lichamelijke activiteit per week is genoeg om een basale fitheid in stand te houden.

Zitten...

doen we op een gemiddelde werkdag 7,1 uren.

12%

van de Nederlanders van 12 jaar en ouder was in 2014 maandelijks of vaker actief als vrijwilliger in de sport. Mannen zijn twee keer zo vaak actief als vrijwilliger in de sport als vrouwen. (volksgezondheidenzorg.info)

Ken jij ook een clubvrijwilliger die de titel Clubheld van 2017 verdient? Geef hem of haar dan nu op via clubheld2017.nl of stem op je favoriet! Wie weet wint jullie club de hoofdprijs van 10.000 euro of maak kans op een lotenpakket t.w.v 50 euro.