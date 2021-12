Twee agenten vervolgd om gewelddadige aanhouding bij coronademonstratie in Den Haag

Op 14 maart werd op het Malieveld gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Burgemeester Jan van Zanen ontbond het protest. Demonstranten moesten weg van het Malieveld, zo werd bij herhaling door de politie gezegd. Maar de meesten luisterden niet en bleven. De politie ontruimde daarom het grasveld.

Een aantal demonstranten en ‘anderen’ deed achteraf aangifte tegen de politie. Die zijn door het Openbaar Ministerie allemaal onderzocht en individueel beoordeeld. Alle aangevers zijn vervolgens per brief geïnformeerd over de vervolgstappen in hun aangifte.

,,Het door de politie gebruikte geweld is volgens het OM voor het overgrote deel rechtmatig geweest. De politie heeft de taak demonstraties te begeleiden, maar mag en moet optreden wanneer haar bevelen niet worden opgevolgd. Daarbij mag de politie ook proportioneel geweld inzetten", aldus het OM.

Alleen de aanhouding van de demonstrant met de bijtwond komt voor de rechter. De Alphenaar liep bij de arrestatie verschillende letsels op, waaronder aan zijn hoofd, en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De officier van justitie vindt dat ‘ernstig genoeg’ om de zaak voor de rechter te brengen.

De man zwaaide voorafgaand aan de aanhouding met een startkabel, weigerde die los te laten en rende achter politiepaarden aan. Uiteindelijk gooide hij het voorwerp naar een ME’er.

Een hondengeleider van de politie zette zijn diensthond in om de man aan te houden. Ook gebruikte hij daarbij zijn wapenstok. ,,Een nabij gekomen ME’er gebruikte eveneens zijn wapenstok op de demonstrant die gevallen was en de politiehond bij de oren had gegrepen", schrijft het OM.

‘Niet proportioneel’

De bij zijn aanhouding betrokken hondengeleider en ME’er worden door het OM gedagvaard. Volgens het OM was het geweld dat zij toepasten, ‘niet proportioneel’. Wanneer de zaak voorkomt, is nog niet duidelijk. Er is nog niet beslist of de gewonde en gearresteerde demonstrant wordt vervolgd.

Het OM behandelt nog een derde agent als verdachte voor zijn handelen tijdens die coronademonstratie op 14 maart. De man zal nog worden gehoord. Hij zette zijn diensthond Vito in tegen een demonstrant die een blikje bier naar een ME’er gooide. De arrestant liep bij die actie een bijtwond op. Later wordt besloten, door een andere officier van justitie, of de hondengeleider wordt vervolgd.

