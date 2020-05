Twee boa’s gewond na geweld bij aanhouding

Roy verloor drie jaar geleden zijn trouwring in het water, dankzij een vriend is deze nu gevonden

15:55 Drie jaar geleden verloor Roy Vermeulen zijn trouwring bij een vreselijk ongeluk met een bootje bij de waterzuivering in Alkmaar. Zijn hand kwam in een schroef terecht en de ring, met daarin de naam van zijn vrouw Rosalien gegraveerd, was spoorloos, ogenschijnlijk voorgoed. Maar goede vriend Richard gaf niet op en vond het sieraad afgelopen week terug.