Twee doden (24 en 25) bij ernstig ongeluk in Eindhoven, lachgas gevonden in busje

Ik heb geleefd Coby is al 5 jaar ongenees­lijk ziek: ‘Mijn leven met kanker is echt geen kommer en kwel’

9:00 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Coby Dijkstra (64) heeft onverwacht een nieuwe uitdaging: de coronacrisis overleven. Ze is kankerpatiënt en als ze op korte termijn zou overlijden, valt de afscheidsbijeenkomst die ze zo zorgvuldig had uitgedacht in het water.